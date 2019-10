Siegfried Liebl Trio - Jazz

Die Musikalität dieses Pianojazz-Trios ist fast grenzenlos. Spielwitz, Improvisationsfreude und phantasievolle Bearbeitungen lassen Jazz, Klassik und Evergreens auf überraschende Art gänzlich neue Beziehungen eingehen. Bandleader und Pianist Siegfried Liebl holt die Inspiration für seine Adaptionen mit Vorliebe von Komponisten wie Bach, Beethoven, Chopin u.a., gerne aber auch bei Musicals, Volksliedern oder sakraler Musik. Diese Musik fängt einen mit dem ersten Ton ein und lässt nicht mehr los und wird zu einer Affäre der besonderen Art: Wie klingt ein klassisches Stück in Jazz-Manier, wie ein Rocktitel oder ein traditionelles Volkslied? Nicht das übliche Jazz-Trio-Konzept, sondern Trialog und Interaktion der Instrumente sind die Basis für Entfaltung von Spontaneität und Kreativität der drei Ausnahmemusiker, die sich ohne Worte perfekt ergänzen – hier ist das Miteinander Trumpf: Frontmann Siegfried Liebl mit seiner Liebe zum Jazz und musikalischen Fähigkeit, sämtliche Genres von Klassik bis Rock/Pop stilsicher zu besetzen. Bassist Andreas Scheer, viele Jahre als Redakteur beim SWR/SDR & WDR und in bekannten Big Bands zu Hause. Ein Meister in Klassik und Jazz, wie auch Schlagzeuger Wolfgang Schürmann, der schon mit vielen Profibands und Musikgrößen international unterwegs war.

Virtuoser Klassik-Jazz, gespickt mit witzigen, absurden aber auch tragikomischen Short Stories aus dem eBook 'Er und die Anderen' von Siegfried Liebl - autobiografische Erzählungen aus dem Leben eines Pianisten. Siegfried Liebl ist ein messerscharfer Beobachter – wie sein Vorbild Wilhelm Busch. Mit schwarzem Humor und großartigem Sprachwitz eröffnet der Autor ungeahnte Einblicke in die Welt der Musiker. Hörenswert!Siegfried Liebl (Piano/Voc)

Andreas Scheer (Bass)

Wolfgang Schürmann (Schlagzeug)