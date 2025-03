Sieh den Menschen an!

In Rom, Frankfurt, Prag und Augsburg waren die Besucher der Ausstellung über den Seligen Pallottiner Richard Henkes begeistert.

Im Mittelpunkt der Ausstellung steht die preisgekrönte Graphic Documentary über das Leben des Selig gesprochenen Pallotinerpaters.

Detailgetreu recherchiert, schildert diese Graphic Documentary "Und wenn die Wahrheit mich vernichtet" des Berliner Künstlerduos Drushba Pankow beinahe filmisch in großen Illustrationen mit Texten das Leben von Pater Richard Henkes. Pater Henkes lebte leidenschaftlich für das Gute. Wer menschlich sein will, findet in seinem Vorbild Orientierung und Mut.

Im Dritten Reich predigte er unbeugsam und mutig gegen die Menschenverachtung des Nationalsozialismus. Er kam ins KZ Dachau, wo er sich freiwillig zur Pflege der Typhuskranken meldete. Er brachte Ihnen Nähe, Mitgefühl und Würde mitten in der Hoffnungslosigkeit. Pater Richard Henkes steckte sich an und starb am 22. Februar 1945 nur wenige Wochen vor Befreiung des Lagers. Er wurde zum Märtyrer der Nächstenliebe und Friedensstifter zwischen Ost und West.

Ausstellungsdauer: Do 8.05. – Mi 30.07.2025 (EG und 1.OG). Öffnungszeiten: Mo - Do, 8 – 18 Uhr, Fr 8 – 16 Uhr. Eintritt frei.