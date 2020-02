Sienna Root (SWE)

Die Band aus Stockholm ist ein absolutes Highlight der europäischen Vintage- und Retro-Rock-Szene und gilt in ihrer Heimat als musikalischer Vorreiter in Sachen „Root Rock“ – nachdem sie es bis ins Vorpogramm der Abschiedstournee von DEEP PURPLE schafften, kommen sie nun pünktlich zur Veröffentlichung ihres neuen Albums „The Secret of Our Time“ auch wieder zu uns nach Stuttgart!

Die perfekte Balance aus Songwriting und fesselnden Improvisationen meisternd, wird ihr warmer, orgienhafter und am Sound der 1970er Jahre orientierter Classic Rock von einer prägnanten Hammond-Orgel sowie tonnenschweren, vom bluesigen Southern-Rock beeinflussten Gitarrenriffs geprägt und begeistert sowohl Liebhaber von psychedelischem, progressivem Hard-Rock wie auch Freunde von Heavy-Blues-Rock und Fans von Bands wie KADAVAR, den BLUES PILLS oder auch GRAVEYARD. Den Schweden gelingt es dabei eine überaus innovative Ära authentisch wiederauferstehen zu lassen und dementsprechend sind ihre Live-Auftritte dann ein geschickt austarierter Mix aus apokalyptisch anmutendem Heavy- und Hard-Rock sowie „Space-Orgien“ mit Psychedelic- und Progressive-Einschüben; ausufernde Jams und Improvisationen haben sich insofern über die Jahre zu einem ganz essentiellen Element ihrer „Heavy-Eleganz“ entwickelt.