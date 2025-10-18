Siggi Schwarz Band feat. Inga Rumpf

Der Heidenheimer Gitarrist Siggi Schwarz ist bekannt für seine vielen Projekte mit nationalen und internationalen Rockstars und Musiklegenden.

Seit einigen Jahren veranstaltet er mit großer Freude und Hingabe im Heidenheimer Lokschuppen regelmäßig spannende Konzerte mit den Stars.

Am Samstag, 18.Oktober 2025 ist es wieder so weit, da wird Siggi Schwarz mit seiner Band und den hochkarätigen Gästen Inga Rumpf - Deutschlands No1 Kultsängerin aus Hamburg, dem Ausnahmetalent Andreas Kümmert, sowie Ex-Peter Maffay Gitarrist Frank Diez und weiteren Gästen, ein spannendes Programm aus großen Hits und Originalen, mal bluesig, soulig oder rockig, zelebrieren. Siggi Schwarz ist seit 1972 ein großer Fan von Inga Rumpf, als er sich damals das Frumpy Live - Doppelalbum gekauft hat und jetzt freut er sich sehr, dass die beiden nun in Heidenheim gemeinsame Sache machen werden.

Als Sängerin der Folkrock-Band City Preachers sorgte sie Ende der 1960er Jahre erstmals für Furore. Kritiker sprachen von "rauchiger", "röhrender", "dämonischer" Stimme. In den 1970er Jahren wurden die beiden Bands Frumpy und Atlantis durch Inga Rumpf zu deutschen Rocklegenden, spielten zahlreiche LPs ein und absolvierten erfolgreiche Tourneen in Europa, vor allem Großbritannien, und den USA.

Deutschlands größtes Musikmagazin, der Musik Express, wählte "Frumpy" zur besten deutschen Rockgruppe, Inga Rumpf zur besten Sängerin, und die größte deutsche Tageszeitung FAZ lobte sie als "größtes Individualtalent der deutschen Rockszene.

Inga Rumpf war mit Aerosmith und Lionel Ritchie auf Tournee, komponierte für Tina Turners Comeback den Song I Wrote A Letter, jammte und produzierte mit Keith Richards und Ron Wood von den Rolling Stones. Der Godfather des Blues, B.B. King, holte Inga Rumpf für eine Deutschland-Tournee 2006 auf die Bühne. 1969 trat die junge inga Rumpf als Sängerin der City Preachers zusammen mit Udo Lindenberg (damals noch als Schlagzeuger), in der Heidenheimer Karl-Rau-Halle auf.