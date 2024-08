Siggi Schwarz & Freunde

Die größten Hits der Rockgeschichte

Der national und international anerkannte Heidenheimer Top Gitarrist SIGGI SCHWARZ teilt seit Jahrzehnten mit vielen weltbekannten Stars der Rockmusik die Bühnen und Tonstudios. Bei seinem „Heimspiel“ auf der Bühne am kleinen Festplatz im Brenzpark gibt es die großen Hits der Rockgeschichte - authentisch und kraftvoll auf einmalige Art und Weise. Auf der Setlist stehen unter anderem Songs von The Who, Santana, Jimi Hendrix und Eric Clapton.