Lichtbildervortrag: „Ski alpin. Die Entwicklung des alpinen Skilaufs im Spiegel internationaler Briefmarken“

Vortrag von Helmuth Feichtenbeiner, Heidenheim

Der Referent wird, gestützt auf seine reiche Sammlung einschlägiger Briefmarken, die Geschichte nachzeichnen, wie sich die alpine Richtung des Skilaufens seit etwa 1891 herausbildete und verbreitete. Dabei spielte ein bestimmtes Buch eine große Rolle, indem es das Skifieber in Europa entfachte. Weiter geht der Vortrag auf den Skialpinismus nach dem Ersten Weltkrieg ein, und am Rande soll auch an die Bedeutung des norwegischen Polarforschers Fridtjof Nansen für die Verbreitung des Skisports erinnert werden.