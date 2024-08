Du wolltest schon länger mal den Klang der Handpan selbst hautnah erleben und sogar erzeugen? Einfach mal ausprobieren ob das überhaupt was für dich ist ohne gleich mehrere hundert oder tausend Euro auszugeben?

Dann komm zum Handpan Workshop in der Halben Treppe. Marvin Nagel war an der Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl und ist inzwischen als Dirigent beruflich tätig bei zwei Musikvereinen hier in der Gegend. Seit 3 Jahren spielt er neben einigen anderen Instrumenten auch Handpan, unterrichtet 3 Handpanschüler in der Musikschule Herbrechtingen und hat letztes Jahr schon einige Workshops im gleichen Rahmen gegeben. Die Handpan mit ihrer Vielseitigkeit hält seine Faszination noch immer hoch und er wird sicherlich noch weitere musikalische Schritte mit ihr gehen.