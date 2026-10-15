SIGGI SCHWARZ mit Band feat. Markus Engelstaedter & FRANKFURTER SINFONIKER

Das Publikum wird mit beliebten Evergreens auf eine Zeitreise der Rockgeschichte mitgenommen.

Auf dem Programm stehen die großen Highlights der Rockgeschichte wie „Bohemian Rhapsody“, „Jump“, „Stairway to Heaven“, „Hotel California“, „Eye of the Tiger“, „Africa“, „Rock you like a Hurricane“, „The Final Countdown“,„Music“, „We are the Champions“. Die Orchester-Arrangements wurden individuell für dieses Projekt erstellt. Band und Orchester bilden eine wunderbare Dynamik und Harmonie Ausnahmesänger Markus Engelstaedter, der mit seiner Vier-Oktaven-Stimme zu den besten Queen- und Freddie-Mercury-Interpreten Europas zählt und das gefühlvolle und virtuose Gitarrenspiel von Siggi Schwarz machen dieses Format zu etwas ganz Besonderem.

Die deutsche Gitarrenlegende Siggi Schwarz veröffentlichte 2023 zu seinem 50- jährigen Bühnenjubiläum seine Autobiographie „Siggi Schwarz – Rock’n’Roll Road“. 2025 erhielt Schwarz von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Bundesverdienstkreuz für sein langjähriges soziales Engagement in Verbindung mit seiner Musik. Er tourt seit 2015 erfolgreich mit seinem Crossover Projekt „Milestones of Rock“ und bekannten Philharmonischen Orchestern durch ganz Deutschland.