SIGGI SCHWARZ THE MUSIC OF SANTANA

Die deutsche Gitarrenlegende Siggi Schwarz, der als Gitarrist und Produzent mit vielen Weltstars auf der Bühne und im Studio zusammengearbeitet hat, bringt seine große Tribute-Show an Carlos Santana in den Festsaal der Waldorfschule Heidenheim.

Mit Leidenschaft, Spielfreude und einer internationalen, hochkarätigen siebenköpfigen Band wird der unverwechselbare Santana-Sound an diesem Abend lebendig.

Die Musik von Carlos Santana begleitet Generationen: kraftvolle Latin-Grooves, eingängige Melodien und dieser besondere positive Spirit, der schon beim ersten Ton ansteckt. Freuen Sie sich auf Klassiker mit Kultstatus wie „Black Magic Woman“, „Oye Como Va“, „Jingo“, „Evil Ways“, „Samba Pa Ti“, „Maria, Maria“, „Corazon Espinado“ oder „Smooth“ – und auf genau dieses Gefühl, das Siggi Schwarz auf die Bühne bringt.

Seinen persönlichen Bezug zu Santana entwickelte Siggi Schwarz bereits als junger Musiker durch das Album „Abraxas“. Später trafen sich beide Künstler sogar gemeinsam auf der Bühne. Mit großer Spielfreude zeigen Siggi Schwarz und seine Band die stilistische Vielfalt der energiegeladenen Santana-Musik: von Latin-Rock über afrikanische Rhythmen und Reggae bis hin zu Pop- und Hip-Hop-Einflüssen. Im Vordergrund steht die gefühlvoll und virtuos gespielte Gitarre von Siggi Schwarz, der Sound und Feeling von Santana mit eigener Handschrift interpretiert.

Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf einen Abend freuen, der Energie und Leichtigkeit verbindet: kraftvolle Rhythmen, gefühlvolle Balladen, mitreißende Instrumentalpassagen – und diese besondere Atmosphäre, die Santana-Musik seit Jahrzehnten erzeugt.