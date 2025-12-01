SIGGI SCHWARZ X-MAS ROCK

Der Heidenheimer Gitarrist und Veranstalter Siggi Schwarz präsentiert am Samstag 20. Dezember 2025 wieder seinen seit vielen Jahren beliebten X-MAS ROCK, die Mega-Rockparty mit vielen bekannten und beliebten Gästen im Heidenheimer Lokschuppen!

Siggi Schwarz und seine große X-Mas Rock Allstar Band garantieren wieder einen stimmungsvollen und abwechslungsreichen Party-Rock-Abend mit vielen musikalischen Highlights und Überraschungen!

Neben Siggi Schwarz an der Gitarre, werden der Spitzen-Saxophonist Lee Mayall und viele beliebte und bekannte Rock- & Blues Sängerinnen und Sänger, wie Tom Cròel, Dave Schaefer, Iris Trevisan, Jörg Stockinger zusammen mit einer großen Rhythmusgruppe bestehend aus mehreren Gitarristen, Keyboards, Bass und zwei Schlagzeugern, für einen gewaltigen Sound und einen einzigartigen Groove sorgen.

Auf dem Programm stehen die Highlights der Rockgeschichte von Aerosmith bis ZZ Top. Beste Stimmung garantiert!

Gitarrenlegende Siggi Schwarz und eine große Allstar Band mit 5 Sänger/innen feat Iris Trevisan, Tom Cròel, Dave Schaefer, Jörg Stockinger, Spitzensaxophonist Lee Mayall, zwei Schlagzeugern, Keyboards, Bass und mehrere Gitarristen zelebrieren die Rock Highlights der 70er,80er und 90 er Jahre von AC/DC bis ZZ TOP. Beste Stimmung garantiert und seit vielen Jahren als Musik Highlight etabliert!