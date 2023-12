Auch 2024 spielt Siggi Stern sein traditionelles Neujahrskonzert in Westernhausen. Zu Gitarre und Ukulele singt er Songs zwischen Schnappschuss und Selbstauslöser.

Denn Sterns Liederabende sind wie bunt zusammengestellte Fotoalben. Da gibt es verblichene Schwarz- Weiß-Bilder, grelle Polaroids und hochauflösende Momentaufnahmen. Und beim Durchblättern werden Geschichten erzählt.

Wie immer darf dabei auch die musikalische Hausaufgabe nicht fehlen. Die hat Siggi Stern

beim letzten Neujahrskonzert vom Publikum bekommen. Gewünscht wurde sich ein neues Lied über den legendären Zipfelweck, der in der Dorfbäckerei gebacken wird - getreu dem Motto „Kipfle brauchsch!“. Im Oktober war Stern zur Recherche vor Ort. Nun gibt es die Live-Premiere.

Das Neujahrskonzert von Siggi Stern findet am Freitag, 5. Januar 2024 um 20 Uhr im Haus am Sternbach in Westernhausen statt. Veranstalter ist der Dorf- und Kulturverein Westernhausen, der auch für Getränke sorgt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.