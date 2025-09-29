Siggi ist Sänger, Songschreiber und Krankenpfleger. Er arbeitet in einer Psychiatrie, außerdem schreibt er Musik über das Dorfleben, toxische Männlichkeit, seinen beruflichen Alltag, Sehnsucht, Sucht, und mehr. Sein Sound bewegt sich im Indie-Pop mit Rap- und Punk-Elementen umher und worüber er singt, das kommt an.

2023 wird Seine EP “blum” von Radiostationen wie MDR Sputnik, NDR N-Joy, BR Puls, Radio Fritz, SR UnserDing oder EgoFM gespielt, Tastemaker*innen wie Casper, Herbert Grönemeyer oder den Fest & Flauschig Podcast konnte er mit seinem Song “Hai” gewinnen, Support bei Jeremias spielen und sich einen ersten soliden Hörer*innenkreis aufbauen. 2024 spielte Siggi mit neuer Musik Support bei Lena&Linus, Blumengarten & Herbert Grönemeyer und auf Festivals wie beispielsweise dem Juicy Beats, Rocken am Brocken, Sound of the Forest und dem RBF.

Seine neuste EP, "Wovon träumst du eigentlich" erschien am 30. August 2024. Darauf enthalten sind unter anderem die Songs "Halt dein Maul" über toxische Männlichkeit und "Kaff", eine romantische Hymne ans Dorf, die in Zusammenarbeit mit dem Produzenten Dennis Neuer (Ennio, Dilla) entstand.

Im nächsten Jahr soll neue Musik veröffentlicht werden und erste Festivals haben ihre Anfragen bereits gestellt. Im Herbst 2025 folgt zudem mit der ersten eigenen „Alles darfst du lieben Tour“ der nächste große Schritt des Indie-Künstlers.