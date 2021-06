Sight-Jogging bei Vollmond - Im Laufschritt durch Ludwigsburg

Der Mond ist aufgegangen... und wir schnüren die Laufschuhe zu einer ganz besonders stimmungsvollen Joggingrunde durch die Barockstadt.

Während die Stadt zur Ruhe kommt, wollen auch wir unsere Energiedepots wieder aufladen. Dazu geht es im Wohlfühl-Tempo vom Marktplatz, durch die untere Stadt zum Bleyle-Areal und weiter zur MHPArena. Während unsere Schritte auf dem Asphalt verhallen, lassen wir den Blick schweifen über die Silhuette der Stadt, in der sich Vergangenheit und Gegenwart sehr nahe kommen. Über die grüne Bettlade und durch den Salonwald gelangen wir vorbei an den typischen Kasernenbauten wieder zurück in die Innenstadt und lassen es uns natürlich nicht entgehen, einen Blick auf das nächtlich beleuchtete Residenzschloss zu werfen. Während der Tour können jederzeit Pausen und Fotos gemacht werden.

Treffpunkt: Brunnen auf dem Marktplatz

Länge: ca. 7 km

Dauer: ca. 75 Minuten

Gästeführerin: Susanne Frank

Kontakt und Reservierung: Tickets sind aufgrund der aktuellen Situation nur im Vorverkauf in der Tourist Information im MIK, Eberhardstr.1, erhältlich. Diese Führung ist auch für Gruppen buchbar.