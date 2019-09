Bernie Conrads war Frontmann der Kultkapelle "Bernies Autobahn Band". Sein schlankes Buch ist ein großer, unsentimentaler Liebesbrief an den Vater und eine Meditation über das, was nach 1968 ungesagt blieb oder verloren gegangen ist. In seinem Vorwort spricht der Journalist und Filmemacher Paul Badde von einer „Botschaft, die Bestand hat“.