Sigmaringen liest - Jürgen Kehrer

Wilsberg - Sag niemals Nein

Teenager Emma bittet Georg Wilsberg, auf ihren Vater aufzupassen, der mit einem mysteriösen Mann verabredet ist.

Als Emma ihren Vater abends nicht erreicht, macht Wilsberg sich auf den Weg. Und findet ein Smartphone in einer Blutlache. Von Emmas Vater fehlt allerdings jede Spur. Wilsberg beginnt zu ermitteln. Der Verschwundene soll sich mit der rechten Szene beschäftigt haben, mit Leuten also, die vor Gewalt nicht zurückschrecken. Dann erhält Emma einen Anruf aus Beirut und Wilsberg fliegt in den Nahen Osten.

