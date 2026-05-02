Sigmaringer Stadtfest

Am letzten Juniwochenende findet in Sigmaringen wieder das traditionelle Stadtfest mit kulinarischen Gaumenfreuden und buntem Programm statt.

Trotz aktueller Baustellen verwandelt sich die Sigmaringer Altstadt am letzten Juni-Wochenende wieder in eine lebendige Festmeile. Auch ohne Fahrgeschäfte erwartet Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Mitmachaktionen und regionalem Flair.

Auf dem Rathausplatz sorgt ein buntes Bühnenprogramm für Stimmung.