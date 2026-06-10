Sigmaringer Weinfestival

Entdecken Sie das beliebte Weinfestival in Sigmaringen! Am 31.07 und 01.08.2026 verwandelt sich der Rathausplatz in Sigmaringen in einen einzigartigen Ort für Weinliebhaber.

Genießen Sie eine vielfältige Auswahl an Weinen. Erleben Sie stimmungsvolle Abende mit Live-Musik.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei einem Wochenende voller Genuss und Musik!

Auch in diesem Jahr findet das Weinfestival wieder auf dem Rathausplatz in Sigmaringen statt.