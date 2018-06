Signature + Stil vor Talent w./ Hidden Empire & Sam Shure

× Erweitern Romy S Logo

Läuft gut zwischen der Romy und Oliver Koletzki: Der Elektronik-Held und Label-Papa von „Stil vor Talent“ schickt auch in diesem Monat wieder zwei ganz heiße Eisen aus seiner Label-Truppe zu uns – diesmal zur Reihe „Signature“ den Live-Act Hidden Empire und Sam Shure. Heißt konkret: High Quality-Großstadt-Sound all night long!

Da kann man sich drauf verlassen: Die frische Reihe „Signature“ steht für nichts Geringeres als elektronische Musik in Bestform, dargeboten von 1A-Artists! Kein Wunder also, dass „Signature“ in diesem Monat die „Stil vor Talent“-Nacht hostet! Denn Oliver Koletzkis Label „Stil vor Talent“ ist eines der besten, innovativsten und damit zurecht angesagtesten Plattformen für elektronische Tanzmusik. Und die Romy hingegen ist Schauplatz für exzessive Nächte, in denen genau diese großartige Musik zum Einsatz kommt. Drum verstehen sich Oliver und die Romy ja auch so gut! Jetzt kommt wieder eine dicke Ladung „Stil vor Talent“ in den Kessel: Da wären einmal Hidden Empire, ein Live-Duo, das die Essenzen von House und Techno zu einem explosiven Gemisch vereint. Ihre Musik ist eine fließende, emotionale Reise durch verschiedene Genres, und die euphorische und freshe Kombination aus nach vorn marschierenden Drums und hypnotischen Melodien lässt niemanden kalt. 2015 wurde Oliver Koletzki auf die beiden Jungs aufmerksam – und war so beeindruckt, dass er ihnen anbot, auf seinem Label doch direkt ihr Debüt zu veröffentlichen. Ein gelungener Start – doch was seitdem passiert ist, riecht ganz schwer nach internationaler Karriere. Ihre Tracks donnern jedes Mal in die höchsten Chartregionen bei Beatport. Jep, Hidden Empire ist nicht nur ein Act, sondern ein Erlebnis! Elektronik-Entertainment in Perfektion!Dann wäre da Sam Shure – einer der kreativsten Produzenten und DJs bei „Stil vor Talent“: Er verknüpft elektronische Musik mit jazzigen, orientalischen Strukturen, und fügt immer wieder neue Elemente hinzu. Sein Sound bewegt sich dabei zwischen melancholischer Downtempo-Electronica und groovigem Techhouse, wobei bei seinen DJ-Sets natürlich hauptsächlich Kick-Ass-Stuff zum Einsatz kommt!

Die beiden „Stil vor Talent“-ler werden von den Lokalhelden Philipp Werner & Alexander Maier tatkräftig unterstützt. WernerMaier, wie die Beiden oft nicht so ganz ernst gemeint genannt werden, haben sich auch außerhalb der Romy auf zahlreichen Gigs aufeinander eingespielt. Ob SEMF, Das Fest, oder in heimischen Gefilden: Die beiden haben Bock auf Euch, und freuen sich auf die kommenden Nächte.