Signature w./ Denis Horvat

Bereit für Feierei? Super – wir haben da nämlich schon etwas vorbereitet: Bei der nächsten „Signature“-Party wird niemand Geringeres als der dänische Überflieger Denis Horvat auflegen. Eines dieser Dates, bei denen man sich nicht fragen muss, OB man kommt – sondern höchstens, wann!

So gefällt uns das: „Signature“ entwickelt sich rasend schnell zu einer der erfolgreichsten Nächte für elektronische Musik in Bestform. Gut – bei den hochkarätigen Bookings auch kein Wunder, wenn wir das mal so forsch feststellen dürfen. Nun geht’s in die nächste Runde, und zwar mit Denis Horvat, der Techno in allen Farben und Formen vereint. Egal ob deep, melodisch, aggressiv, langsam, schnell: Techno kann er – und wie!Nachdem er sich 2009 in der pulsierenden House- und Technoszene von Kopenhagen schnell einen Namen gemacht hatte, kam direkt der erste Paukenschlag seiner noch jungen Karriere: Er wurde vom Berliner Label „Upon.You“ unter Vertrag genommen. Danach folgten die Paukenschläge gefühlt im Minutentakt: Seine drückenden, munter vorwärts marschierenden Tracks erschienen von da an auf so stilprägenden Labels wie Âme und Dixons „Innervisions“, „Afterlife“, „Get Physical“ und vielen anderen. Und je mehr Platten er am Start hatte und je häufiger seine Tracks von berühmten DJs gedroppt wurden, desto voller wurde sein Tourkalender. An den Plattentellern ist er ebenso vielseitig wie im Studio: Da wird munter Deep House, Techno, Afro House und vieles mehr zusammengemischt. Und siehe da, es passt immer wie die Faust aufs Auge. Sein Name findet sich mittlerweile auf den Line Ups zwischen den großen Namen wieder, und wir glauben, dass das alles erst der Anfang ist. Jetzt kommt der Gute aber erst mal in die Romy, wo er die nächste „Signature“ mit seinem brodelnden Sound beehren wird!

Begleitet wird Denis von den beiden Lokalhelden Philipp Werner & Alexander Maier. WernerMaier, wie die Beiden oft nicht so ganz ernst gemeint genannt werden, haben sich auch außerhalb der Romy auf zahlreichen Gigs aufeinander eingespielt. Ob SEMF, Das Fest, oder in heimischen Gefilden: Die beiden haben Bock auf Euch, und freuen sich auf die kommenden Nächte.

Denis Horvat (Innervisions / Kopenhagen)

Alexander Maier(Moodmusic / Stuttgart)

Philipp Werner (Bass Am Sonntag / Stuttgart)