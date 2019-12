Signaturen bei Dalís Biblia Sacra

Mit der Signatur vollendet der Künstler sein Werk und unterstreicht gleichzeitig seine Autorschaft. Salvador Dalí hat jedes seiner 105 Aquarelle anders signiert. Die Signaturen erzählen viel vom Selbstbewusstsein Dalís und seinem Verständnis der Bibel. Sein Name etwa krönt die Schöpfung, er stellt sich aber auch mit seiner Signatur unter das Kreuz Jesu. An diesem Abend bietet einen Einblick in die Welt der Signaturen und damit auch eine andere Perspektive auf den Exzentriker Salvador Dalí.