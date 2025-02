Signora Bagnarellis BIG BLASEBELG ORCHESTRA

1993 trafen sich Stefan Labude und Joachim Stahl zum ersten Mal mit einem Knopfakkordeon und einer Tuba in den Schweizer Alpen. Später wurde das Duo von Petra Bagnarelli, Gesang, und Uli Gonser, Gitarre, zum Quartett erweitert.

Ein Musikkritiker urteilte unlängst "ein irritierend schönes Hörerlebnis" nach dem Besuch eines Konzerts. Es erklingen italienische Canzoni aus Napoli, der Heimat der Signora Bagnarelli. Sie flüstert, seufzt, trällert, gurgelt und schmatzt die Songs von Tom Waits und anderen Pop- und Rock-Ikonen. Begleitet von Quetsche und Gitarre, Toy-Piano und Harmonium, Tuba und Bassklarinette, Glockenspiel und Melodika. Songs wie "Roxanne" oder "A whiter shade of pale" erklingen in Arrangements, in denen alles Unnötige über Bord geworfen wurde. Ahoi und volle Kraft voraus: BLASEBELG!