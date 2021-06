SiH: LON2021 die besondere Version

Nachdem sie im letzten Jahr ausfallen musste, wird sie in diesem Jahr wieder in unserem schönen Stadtteil stattfinden: die Lange Ost Nacht! Und wie jedes Jahr sind wir gerne mit dabei!

Unter der Schirmherrschaft des Bezirksbeirates und erstmals veranstaltet vom Theater La Lune in Zusammenarbeit mit einer neu gegründeten Steuerungsgruppe aus Bezirksbeirats-Mitgliedern, bisherigen Verantwortlichen, der agentur kmr und dem Kulturwerk findet die Lange Ost Nacht an drei eingegrenzten Veranstaltungsstandorten statt: am Schmalzmarkt, am Kulturwerk und auf dem SSB-Areal.

Einen Sommerabend lang zieht das KULTURWERK dafür mit Bühne und Gastronomie auf den großen Innenhof des Kübler-Areals und bietet Kultur und Musik für die ganze Familie in entspannter Atmosphäre. Dazu gibt es allerlei Leckeres aus der Kulturwerk-Küche, das sich wunderbar in gemütlich-sommerlichem Flair genießen lässt.

Wie immer ist der Eintritt frei und es gelten die dann geltenden Regelungen.

Infos zum Programm unter www.kulturwerk.de zu gegebener Zeit.

WICHTIG:

Es gelten die tagesaktuellen Regelungen für Kulturveranstaltungen im Freien.Informationen zu geltenden Zugangsregelungen finden Sie auf unserer Startseite. Bitte machen Sie sich vor einer verbindlichen Reservierung damit vertraut.