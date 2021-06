SiH: Swing Summer Night

× Erweitern Foto: Linda Kyei Swing Combo

Bei der Swing Summer Night spielen Linda Kyei und ihre Swing Combo.

Um sich hat Linda lauter Hochkaräter der jungen Stuttgarter Swingszene versammelt, mit denen sie den warmen, knisternden, intensiven und immer locker jazzigen Sound der schönen alten Zeit perfektioniert hat. Tauchen Sie ein in die goldene Ära der 20er- 40er Jahre. In der Stammbesetzung spielen Andrew Andrews von „The Hot Jazz Rewinders“ an den Drums, der preisgekrönte Sascha Kommer am Klavier, der atemberaubende Carsten Netz an Saxophon und Klarinette und zu guter Letzt machen der wunderbare Sir Holley am Kontrabass und Mr. Shepherd an der Gitarre die Combo komplett.

Swingkulturs charmanter Moderator René führt euch durch den Abend mit interessanten Anekdoten und spannenden Geschichten rund um die Musik und Tänze der Swing-Ära. Außerdem hat Swingkultur die ein oder andere Überraschung für euch im Gepäck. Seid gespannt!

WICHTIG:

Es gelten die tagesaktuellen Regelungen für Kulturveranstaltungen im Freien. Informationen zu geltenden Zugangsregelungen finden Sie auf unserer Startseite. Bitte machen Sie sich vor einer verbindlichen Reservierung damit vertraut. Wenn Sie gemeinsam mit Freunden an einem Tisch sitzen möchten und dies entsprechend der aktuellen Bestimmungen auch dürfen (max. 2 Haushalte, ausgenommen vollständig Geimpfte/Genesene) bitte gemeinsam reservieren. Das erleichtert uns die Planung sehr. Danke!