Sıla live am 25. Dezember 2025 in Stuttgart!

Die erfolgreiche türkische Sängerin Sıla wird im Rahmen ihrer Europatournee in Stuttgart auftreten.

Wie in den vergangenen Jahren macht Sıla auch dieses Jahr Halt in Stuttgart und begeistert ihre Fans mit einer beeindruckenden Bühnenperformance. Mit all ihren beliebten Hits verspricht sie ein rund zweistündiges Konzerterlebnis, das unvergesslich bleiben wird.

Dank ihrer starken Bühnenpräsenz, ihrer ausdrucksstarken Stimme und einem abwechslungsreichen Repertoire erwartet die Besucher ein musikalischer Abend der Extraklasse.