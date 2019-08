Treffpunkt ist zunächst das Kirchenschiff. Nach einer kurzen Einführung können sich die Besucher entscheiden, ob sie die Glocken im Kirchhof anhören wollen, oder ob sie mit dem Leiter des Konzertes den Turm besteigen. Dort beginnt dann die eigentliche Vorführung. Neben den einzelnen historischen Glocken werden auch unterschiedliche Zusammenstellungen des Haupt- und Zimbelgeläuts erläutert und zu Gehör gebracht. Die Besucher können dabei die Glocken nicht nur sehen und hören, sondern auch in ihrer vollen, schwingenden Klangentfaltung erleben. Außerdem wird häufig das seit 2012 vorhandene 50-stimmige Carillon in die Konzerte miteinbezogen.

Die Glocken in den Weltkriegen

Zum Glockenkonzert in der Herrenberger Stiftskirche am 07. September 2019 um 17 Uhr mit Silas Stierle aus Vaihingen an der Enz lädt der Verein zur Erhaltung der Stiftskirche herzlich ein.

Bis heute werfen die Folgen der beiden Weltkriege ihre Schatten auf unser Land, unsere Städte und Dörfer. Auch die Kirchenglocken waren von diesen dunklen Zeiten nicht verschont geblieben.

Schätzungen zufolge mussten im ersten Weltkrieg rund 70.000 und im zweiten Weltkrieg nochmals 80.000, mit viel Liebe und Hingabe geschaffene Kirchenglocken zu Rüstungszwecken abgegeben werden. Fast jedes Dorf könnte hier seine Geschichte erzählen.

Im ersten Teil des Glockenkonzertes wird den Besuchern die Geschichte des ursprünglichen Herrenberger Stiftskirchengeläutes in den Weltkriegen „klingend“ vorgestellt. Dem folgt ein großes Trauergeläut in c-Moll das normalerweise der Passionszeit vorbehalten ist.

Auch der Frage nach den sogenannten „Leihglocken“ der Stiftskirche Herrenberg wird bei dem Glockenkonzert auf die Spur gegangen.

Der dankbare Rückblick auf über 70 Jahre Frieden und wie dieser im Glockenmuseum Herrenberg im Zimbelgeläut erlebbar ist, bildet zusammen mit einem siebenstimmigen „Friedensgeläute“ das uns mahnt, den Frieden immer wieder neu zu erwerben und dem Carillonchoral „Verleih uns Frieden gnädiglich“, den Abschluss des Glockenkonzertes.

Das Konzert beginnt um 17.00 Uhr mit einer kurzen Einführung im Schiff der Stiftskirche und endet kurz vor 18.00 Uhr mit dem Läuten der 800-jährigen Armsünderglocke, die damit das Ende des Sabbats verkündet. Nach dem Uhrenschlag und der Carillonmelodie „Herr bleibe bei uns, denn es will Abend werden“ erklingt dann das Großplenum mit insgesamt 19 Glocken, bestehend aus den Zimbelglocken und dem Hauptgeläut. Das tragende Fundament bildet die Gloriosa, die Festtagsglocke der Stiftskirche mit ihrem tiefen b°.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, doch wird für die Unterhaltung des Museums um eine Spende gebeten.