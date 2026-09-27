Mit einem einzigartigen Stil, der die goldenen Zeiten der 80er Jahre mit den Sounds von heute vereint, hat sich die Band Silcher einen festen Platz in der Musiklandschaft erobert.

Ihre mitreißenden Live-Auftritte, die eine Mischung aus Rock, Soul und Funk bieten, laden dazu ein mitzufühlen, mitzutanzen und in Erinnerungen zu schwelgen. Musik für Genießer, die Sounds von Pink Floyd, Bläser von Chicago und Grooves von Mothers Finest lieben.

Die Band setzt sich aus einer beeindruckenden Formation außergewöhnlicher Musiker zusammen: ein stimmgewaltiger Ex-Remstäler, ein kreativer Keyboarder mit einem Arsenal von 135 Tasten und 1000 Sounds, ein tanzender Gitarrist, ein Jazzdoktor am Saxophon, ein groovender Bürgermeister am Bass und ein Hohenloher Perfektionist an den Drums.