Silent Disco – Halloween Special

PSSSSSSHT… die schaurigste Silent Disco des Jahres steht an!

Am 31. Oktober verwandelt sich die Maschinenfabrik in eine Halloween-Party der besonderen Art – und Verkleiden ist ausdrücklich erwünscht! Also schmeißt euch in euer gruseligstes Kostüm und feiert mit uns durch die Nacht.

Wie immer gilt: 1 Dancefloor, 3 DJs, 3 unterschiedliche Musikrichtungen, 3 Farben. Ihr bestimmt die Lautstärke, Genre und Stimmung. Beim Einlass bekommt ihr einen kabellosen Kopfhörer. Ob schaurige Moves, lautes Mitsingen oder wilde Tanzeinlagen – dank der Kopfhörer könnt ihr alles geben, ohne jemanden zu stören (außer diejenigen, die ihre Kopfhörer kurz absetzen – selbst schuld!).

Schnappt euch eure Crew, schlüpft in eure schaurig-schönsten Kostüme, dreht die Lautstärke auf und feiert mit uns eine unvergessliche Halloween-Nacht auf der Tanzfläche!

Headphones on ab 20 Uhr, getanzt wird bis 02:00 Uhr!