Silent Disco im hi.francky

Am Samstag, den 6.9.2025 findet der 2. Teil unseres Silent Disco Festival of Music im hi.francky in Ludwigsburg statt! Dann heißt es wieder: 1 Open Air Festival, 2 Welten, 3 Kanäle & 9 Musikrichtungen! Los geht's ab 18:30 bis 23:00 Uhr, wie immer gibt es 3 Kanäle, zwischen denen man hin und her wechseln - und wie bei jedem "Silent Disco Festival of Music" auch insgesamt 9 Genres und Musikepochen, durch die sich gesungen und getanzt werden kann. Wähle deine Musik und deine Lautstärke direkt und individuell am Kopfhörer aus und sei Teil von unserem Silent Disco Festival of Music! Timetable: Ab 18:30 Uhr Kanal 1 💙: POP 4 KIDSKanal 2 ♥️: BEST OF 90sKanal 3 💚: MADE IN GERMANY Ab 20:00 UhrKanal 1 💙: FEMALE (EM)POWER(ED) HITSKanal 2 ♥️: CLUB & CHARTS HITSKanal 3 💚: SILENT DISCO CLASSICS Ab 21:30 UhrKanal 1 💙: DAS BESTE & SCHLECHTESTE DER 2000erKanal 2 ♥️: HOUSE, EDM & ELEKTROKanal 3 💚: ROCK, INDIE & ALTERNATIVE Der Zutritt zum Gelände ist kostenfrei. Für die Teilnahme am Silent Disco Festival of Music könnt ihr schon Kombi-Tickets* hier im Vorverkauf für nur 12€ erwerben: https://tickets.headphone-revolution.de/produkte. * Für alle, die sich erst spontan entscheiden können, kein Problem - es gibt genügend Platz auf dem Franck Areal und ihr könnt jederzeit über den Ticketlink am Abend direkt noch Tickets kaufen. Außerdem ist der Eintritt für Kinder unter 12 Jahren (in Begleitung mindestens eines Elternteils) kostenlos. Die Veranstaltung findet auch bei Regen statt, da das hi.francky teilüberdacht und windgeschützt ist. Bitte vergesst zudem nicht 20€ Pfand in bar für die Leihe des Silent Disco Kopfhörers mitzubringen. Diese bekommt ihr bei der Rückgabe des Kopfhörers dann wieder zurück. Für alle, die immer noch nicht wissen, wie eine #Kopfhörerparty eigentlich genau funktioniert, es ist wirklich ganz einfach: jeder Gast bekommt am Eingang einen speziellen "Silent Disco Kopfhörer" und kann dann entscheiden, wann er welchen Kanal wie laut hören möchte. Wenn Ihr Kanal 1 hört, leuchtet der Kopfhörer blau, wenn Ihr auf Kanal 2 umschaltet, leuchtet er rot und bei Kanal 3 leuchtet er grün. Auf jedem Kanal läuft eine andere Musikrichtung. Diese "silent" Party ist also genauso bunt wie verrückt. Im Hintergrund ist es unterdessen nämlich wirklich leise, das heißt für Euch: Kopfhörer auf = Party On, Kopfhörer ab = Party Off. Ihr habt die freie Wahl.