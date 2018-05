Ihr wisst ja wie es funktioniert, jeder Gast bekommt einen Funkkopfhörer und kann entscheiden wann er welchen Kanal wie laut hören möchte. Kopfhörer auf, Party On – Kopfhörer ab, Party Off- es ist ein bisschen wie zwei Welten in einer, nur noch lustiger.

Hört Ihr Kanal 1, leuchtet der Kopfhörer blau, bei Kanal 2 rot und bei Kanal 3. Diese Party ist also mindestens so bunt wie verrückt. Ob Ihr den Spaß mitmacht- Ihr habt die Wahl. Genau wie bei unserem dritten “Jukebox”-Kanal- votet dafür einfach Eure Lieblingstrack nach oben unter folgendem Link: www.friendlyrequest.de/votelist/135

Open Air ab 21:00 Uhr vor dem Mono (ab 01:00 Uhr & bei schlechtem Wetter im Mon)

Die einzige 8h-Party mit 24h Musik:

Kanal 1: From Shit To Hit- Party Classics, Bravo Hits & Trash – DJ Supersonic

Kanal 2: All Kinds Of Good Music – Von Indie Pop & Rock bis hin zu Dance – DJ Beat Sampras

Kanal 3: Jukebox – votet Eure Lieblingssongs hier in die Playlist: www.friendlyrequest.de/votelist/135

Das nächste Silent Disco Open Air in diesem Jahr- zumindest wenn das Wetter mitspielt. Aber auch im “Worst Case” sind wir am Wilhelmsplatz so flexibel, dass wir die Party kurzerhand auch einfach ins Mono verlegen könnten…

Bitte vergesst außerdem wieder nicht 20€ ODER Euren Perso als Pfand für die Kopfhörer.

www.silent-disco-stuttgart.de