Entspannte Unterhaltungen mit einem Getränk in der Hand, während zu Rockmusik oder Disco Pop getanzt wird? Eine Party mitten in der Natur, ohne die Tiere des Waldes zu stören?

Hier spielt endlich wieder die Musik: bei Fellbachs dritter Silent Disco in den Tropfkörpern der ehemaligen Kläranlage im Weidachtal! Ausschließlich über Kopfhörer hören die Besucher:innen die Beats, die aus drei Kanälen ausgewählt werden können. Einer der drei ist im Kultursommer-Jahr natürlich ausschließlich für die skandinavischen Klassiker reserviert: von ABBA, a-ha und Aqua über The Cardigans und Michael Learns to Rock bis zu Roxette. Für ein klein wenig Nervenkitzel in den Tanzpausen sorgen nordische Krimis. Der Foodtruck „wilde Heimat“ aus Fellbach bietet nordische Köstlichkeiten.