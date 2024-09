PSSSSSSHT - Silent Disco geht in die zweite Runde! Wie versprochen gibt es wieder eine Party mit Kopfhören in der Maschinenfabrik - dieses Mal als Halloween Special.

Spooky Scary Skeletons will send shivers down your spine, denn Kostüme sind ausdrücklich erwünscht.

Ansonsten alles wie gewohnt: 1 Dancefloor, 3 DJ’s: Du bestimmst Lautstärke und Musik-Genre. Zum Einlass erhältst du einen kabellosen Kopfhörer. Damit kannst du auf 3 Kanälen unterschiedliche Mukke hören (und idealerweise dazu abdancen/super laut mitsingen).

Für euch an den Decks sind: