PSSSSSSHT – es ist wieder so weit: Silent Disco Throwback Edition!

Alles wie gewohnt: 1 Dancefloor, 3 DJs – aber diesmal mit den besten Throwback-Hits aus den jeweiligen Genres HipHop, Rock/Alternative und Pop.

Du bestimmst wie immer Lautstärke und Musik-Genre.

Zum Einlass gibt’s kabellose Kopfhörer, mit denen du auf 3 Kanälen unterschiedliche Klassiker pumpen kannst (und idealerweise dazu abdancen und super laut mitsingen – Oops!… we did it again!)