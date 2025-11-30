PSSSSSSHT – es ist wieder so weit: Silent Disco in der Maschinenfabrik.

Wie immer gilt: 1 Dancefloor, 3 DJs, 3 unterschiedliche Musikrichtungen, 3 Farben.

Du bestimmst die Lautstärke, Genre und Stimmung. Beim Einlass bekommst du einen kabellosen Kopfhörer. Damit kannst du auf 3 Kanälen unterschiedliche Mukke hören. Die DJs legen gleichzeitig auf und sehen anhand der farbigen LEDs am Kopfhörer, wer gerade welchen Kanal hört.

Schnapp dir deine Crew, dreh die Lautstärke auf, tanze und sing so laut du willst – niemand hört dich (außer man setzt kurz die Kopfhörer ab, aber mal ehrlich: selbst schuld!).

Silent Disco – silent, aber alles andere als ruhig und langweilig.

Headphones on ab 20 Uhr, getanzt wird bis 01:30 Uhr!