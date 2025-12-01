Silent Hours - besinnliche Lieder zur Weihnachtszeit

Jazz / Soul / Gospel / Blues

„Silent Hours“ - unter diesem Motto verzaubern Annette Kienzle (Gesang), Werner Acker (Gitarren / Arrangements), Ralf Schuon (Keyboards) und Peter Lehel (Saxofon) mit besinnlichen Liedern zur Weihnachtszeit ihr Publikum.

Die Songs stammen aus den Repertoires von Dionne Warwick, Joni Mitchell, Nina Simone, Marilyn Monroe, John Lennon, Eva Cassidy, Gloria Estefan, Luther Vandross, Ray Charles, Van Morrisson, Nat King Cole, BB King, Paul Carrack … verpackt in interessante Arrangements für Gesang, Saxophon, Gitarre und Keyboards.