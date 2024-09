Mit “Nora: Breaking the dollhouse” versetzen die silent ladies_ Henrik Ibsens Nora in die Gegenwart und geben diesem Theaterklassiker einen queer-feministischen Anstrich.

Was bedeutet die Ehe in 2024? Diese alte Tradition hält sich bis heute. Wieso ist die bürgerliche Institution Ehe immer noch so aktuell? Oft wird die Hochzeit als einer der Höhepunkte des Lebens zelebriert. Aber wie sieht das “sie-lebten-glücklich-und-zufrieden-bis-an-ihr-Lebensende” im Alltag aus? Für Frauen* verschärft eine Heirat nach wie vor die gesellschaftliche Ungleichheit, da diese staatlich kontrollierte Form des Zusammenlebens immer noch auf die Vorteile von Männern* ausgerichtet ist.

In der Theaterperformance bewegen sich die drei Spieler:innen in einer abstrakten Welt, die parabelhaft für unsere Gesellschaft steht. Es werden die Kernfamilie, finanzielle Ungleichheiten und die Penetration als eheliche Pflicht thematisiert und mit romantisierten Idealvorstellungen aufgeräumt. Mit ihrer fünften Produktion stellen die silent ladies_ das Puppenhaus humoristisch auf den Kopf, um die Frage zu stellen: Was könnte anstatt der Ehe kommen?

Team

Konzeption & Text: Luise Leschik, Dawn Patricia Robinson

Regie: Luise Leschik

Spieler:innen: David Richter, Dawn Patricia Robinson, Myriam Tancredi

Bühne- und Kostüm: Stefanie Schulz

Sounddesign: Vincent Wikström

Regieassistenz: Dennis Schmidt

Grafik: Hum-Collective

Gefördert durch Kulturamt der Stadt Stuttgart und der Freien Tanz- und Theaterszene Stuttgart