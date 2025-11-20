Topas, der zweifache Weltmeister der Zauberkunst, probiert was Neues!

Magie für Augen UND Ohren!

SILENT MAGIC verbindet akustische Täuschungen mit verblüffender Zauberkunst.

Wir wollen noch nicht zu viel verraten, aber an diesem Abend bekommt jede/r ZuschauerIn einen magischen Kopfhörer, der immer wieder eine bedeutende Rolle für die Show spielen wird. Es gibt unterschiedliche Angebote an mitreißender Musik, die jeder einzelne im Raum für sich auswählen kann, und Zauberei für alle!

Die Magie von SILENT MAGIC findet ganz persönlich und intim in EUREN KÖPFEN statt – und wir feiern die Effekte trotzdem zusammen!

Die Zauberkunst in SILENT MAGIC hat Topas speziell für diese Show entwickelt.

Wir versprechen ein magisches Erlebnis, das es so noch nicht gegeben hat...

Viel Spaß mit SILENT MAGIC!