Silent Party

Ihr wollt eine Mega Party erleben und dabei selbst über Musikrichtung und Lautstärke entscheiden? Dann feiert mit Sensapolis die erste Silentparty.

Ob Musikfan der 80er, 90er, Charts + House, Schlager oder Rock; Drei Profi-DJ´s, von „Silent Events“ aus Hamburg, heizen euch so richtig ein! Über die ausgeteilten Kopfhörer habt Ihr jederzeit die Möglichkeit, zwischen drei Musik-Kanälen zu switchen und eure Lieblingsmusik zu genießen. Und das jeder, so laut wie er mag! Erlebt auf einem Dancefloor, wie die einen zu Nena, Rolling Stones oder Tones and I abtanzen, während die anderen zu Roland Kaiser grölen! Gigantischer Spaß und fantastische Stimmung ist vorprogrammiert.