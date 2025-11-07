Silent Reading für Jugendliche

Der etwas andere Buchclub in der Hauptstelle der Stadtbücherei startet nach der Sommerpause mit neuen Terminen.

An diesen Abenden stehen die Räumlichkeiten der Stadtbücherei Jugendlichen und jungen Erwachsenen offen, um in gemütlicher Atmosphäre zu lesen.

Beim Silent Reading (deutsch: stilles Lesen) können Jugendliche in Ruhe lesen, sich austauschen und sich eine Auszeit vom Alltag gönnen. Bücher können mitgebracht oder ausgeliehen werden.