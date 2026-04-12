Entfliehe dem Alltag: Deine Silent Reading Hour.

Schluss mit der ständigen Ablenkung! Finde deine Oase der Ruhe – mitten in der Stadt.

Es ist eine Auszeit, die du dir verdienst: Eine Stunde voller konzentrierter Stille, in der du dich ganz deinem Buch widmen kannst.

Bring dir dein eigenes Buch mit oder stöbere davor in unserem Büchereibestand. Wir sitzen zusammen, jede:r liest still für sich.

Am Ende gibt es die Möglichkeit, sich kurz auszutauschen – wer mag, kann ein Lieblingszitat oder eine Empfehlung teilen.