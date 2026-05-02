Die Silent Reading Hour bietet die Möglichkeit, in schnelllebigen Zeiten einen Gang zurückzuschalten und sich ganz dem Lesen zu widmen.

Wer teilnehmen möchte, bringt ein Buch seiner Wahl mit und liest 45 Minuten in der entspannten Atmosphäre der Stadtbibliothek. Anschließend kann man sich in Kleingruppen über das Gelesene austauschen. Moderatorin Michèle Korošec stellt dabei Fragen als Diskussionsgrundlage. Wer vom Austausch inspiriert ist, kann neue Buchempfehlungen direkt in der Bibliothek ausleihen oder noch eine weitere entspannte Leserunde anhängen. Die Silent Reading Hour steht ganz im Zeichen davon, Menschen über ihre gemeinsame Begeisterung fürs Lesen zusammenzubringen – ganz ohne die starren Vorgaben eines klassischen Buchclubs.