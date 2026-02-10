Velaris, Erilea oder Midgard – wohin führt euch eure nächste Lesestunde?

Diese Silent Reading Hour steht ganz im Zeichen der fantastischen Welten von Sarah J. Maas. Schnappt euch euren Lieblingsband aus Das Reich der sieben Höfe, Throne of Glass oder Crescent City, macht es euch gemütlich und taucht gemeinsam mit anderen Fans für eine Stunde in eine Welt voller Fae, Magie, großer Gefühle und gefährlicher Abenteuer ein.

Das Besondere: Wir lesen gemeinsam – aber jede und jeder für sich. Nach einer kurzen Begrüßung heißt es Handy weg, Alltag aus und Buch auf. In entspannter Atmosphäre gehört die nächste Stunde ganz euch und eurer Geschichte.

Ihr kennt Sarah J. Maas noch nicht, seid aber neugierig geworden? Kein Problem! Vor Ort findet ihr eine Auswahl ihrer Bücher und könnt direkt in eines ihrer Universen einsteigen.

Im Anschluss bleibt noch Zeit, sich über Lieblingsfiguren, Book Boyfriends, Theorien und die Frage auszutauschen, welches Maas-Universum eigentlich das beste ist.