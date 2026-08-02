Silent Reading Party – zusammen liest du weniger allein!

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Café Alma Burgstraße 5, 97980 Bad Mergentheim

Die ultimative Entschleunigung: mit Buch im Café Alma im Rahmen der 43. Baden-Württembergischen Literaturtage.

Herrlich, endlich Zeit zum Lesen! Gemütlich auf dem Sofa, eine Tasse Tee daneben … und dann: pling! Nur mal kurz aufs Handy schauen … und nochmal. Und das war’s dann mit dem Lesen. Klingt vertraut?

Kein Wunder! Wir sind ständig auf Abruf, die Ablenkung steckt in der Hosentasche. Dabei tut Lesen so gut: Es entspannt, schützt nachweislich vor Demenz – und Leseratten leben sogar länger! Und weil Lesen in Gesellschaft noch schöner ist, laden wir zur Silent Reading Party ein.

Das Prinzip ist ganz einfach: Kommt allein, zu zweit oder als kleine Gruppe, bringt eure Bücher mit (oder leiht euch vor Ort eines aus) – ob Romance oder Fantasy, Krimi oder Lyrik, Schmöker oder Klassiker. Und dann: Handy aus, Getränk bestellen, Buch auf und einfach lesen. Im wunderschönen Café Alma, alle für sich und doch zusammen. Anschließend bleibt natürlich Zeit zum Plaudern und Austauschen – und wer weiß, vielleicht finden hier sogar neue Reading Buddys zusammen?!

In Kooperation mit dem Café Alma und der Buchhandlung Moritz und Lux.

Info

Café Alma Burgstraße 5, 97980 Bad Mergentheim
Vorträge & Lesungen

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