Silent Reading Party – zusammen liest du weniger allein!

Die ultimative Entschleunigung: mit Buch im Café Alma im Rahmen der 43. Baden-Württembergischen Literaturtage.

Herrlich, endlich Zeit zum Lesen! Gemütlich auf dem Sofa, eine Tasse Tee daneben … und dann: pling! Nur mal kurz aufs Handy schauen … und nochmal. Und das war’s dann mit dem Lesen. Klingt vertraut?

Kein Wunder! Wir sind ständig auf Abruf, die Ablenkung steckt in der Hosentasche. Dabei tut Lesen so gut: Es entspannt, schützt nachweislich vor Demenz – und Leseratten leben sogar länger! Und weil Lesen in Gesellschaft noch schöner ist, laden wir zur Silent Reading Party ein.

Das Prinzip ist ganz einfach: Kommt allein, zu zweit oder als kleine Gruppe, bringt eure Bücher mit (oder leiht euch vor Ort eines aus) – ob Romance oder Fantasy, Krimi oder Lyrik, Schmöker oder Klassiker. Und dann: Handy aus, Getränk bestellen, Buch auf und einfach lesen. Im wunderschönen Café Alma, alle für sich und doch zusammen. Anschließend bleibt natürlich Zeit zum Plaudern und Austauschen – und wer weiß, vielleicht finden hier sogar neue Reading Buddys zusammen?!

In Kooperation mit dem Café Alma und der Buchhandlung Moritz und Lux.