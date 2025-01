Silent Reading Party: Valentine’s Special – A Date with a Book

Get cozy with a good book for some quiet reading with fellow book lovers. Lesen ist oft eine einsame Angelegenheit. Das wollen wir ändern! Mit unseren Silent Reading Partys wollen wir für einen Abend im Quartal alle Filmadaptionen (auf Netflix oder Amazon Prime), die Bewertungen, Video-Snippets und Fandoms in den Sozialen Medien ignorieren. Lasst uns gemeinsam in der gemütlichen d.a.i.-Bibliothek in fabelhafte Geschichten eintauchen. Zusammen verkleinern wir unsere „To Be Read“-Bücherstapel im Handumdrehen. Bringt eure eigenen Bücher mit oder leiht euch welche in unserer englischsprachigen Bibliothek aus. In angenehmer Atmosphäre könnt ihr eure Leseziele für 2024 erreichen. Es gibt Räume mit angenehmer Hintergrundmusik oder auch Räume mit absoluter Stille. Für jede*n ist etwas dabei und etwas zum Knabbern natürlich auch!

Passend zum Valentinstag gibt es das Special „A Date with a Book“, bei dem man neue Bücher kennenlernen kann. Außerdem werden unsere Räumlichkeiten entsprechend geschmückt und auch die Snackauswahl wird „romantisch“.