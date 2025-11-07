Silent Reading Party

Get cozy with a good book for some quiet reading with fellow book lovers!

Mit den d.a.i.-Silent Reading Partys sollen für einen Abend im Quartal alle Filmadaptionen, die Bewertungen, Video-Snippets und Fandoms in den Sozialen Medien ignoriert werden. Taucht gemeinsam in fabelhafte Geschichten in der gemütlichen Bibliothek des Deutsch-Amerikanischen Instituts ein. Bringt eigene Bücher mit oder leiht euch welche in der englischsprachigen Bibliothek aus. Egal ob angenehme Hintergrundmusik oder angenehme Stille, Sofa, Sessel oder großes Kissen: Für jede*n ist etwas dabei und passend zum nahenden Winteranfang gibt es heiße Schokolade und Knabbereien!