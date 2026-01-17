Was liest du gerade? Eine Frage wie aus längst vergessenen Zeiten.

Viele von uns können wohl eher davon berichten, welche Reels sie in letzter Zeit gesehen haben. Darum möchten wir einen Raum etablieren, in dem die Frage nach dem letzten Buch, der letzten Zeitschrift oder dem letzten Magazin nicht abwegig sondern alltäglich wird: Unsere Silent Reading Party Wie läuft das Event ab?

Nach einem entspannten Ankommen und Schnacken bei Kaffee, Kuchen und Vernetzungsfragen eröffnen wir auf 17.00 Uhr mit einem kurzen Impuls zu wechselnden Schwerpunkten. Natürlich haben wir dazu passende Romane am Start, in die du vor Ort reinlesen kannst. Danach gibt’s eine gemeinsame stille Lesephase und schließlich Zeit zum Austauschen. Das heißt konkret: ab 16:30 Uhr – Ankommen & Austausch 17:00 Uhr – kurzer Impuls 17:10 Uhr – Stille Lesezeit 18:30 Uhr – Ausklang & Austausch Und ob ihr euch dann hinterher Reels zuschickt, überlassen wir ganz euch.