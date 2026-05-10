Silent Reading Party

Mach es dir mit einem guten Buch gemütlich und genieße eine ruhige Lesestunde mit anderen Bücherfreunden!

Mit den d.a.i.-Silent Reading Partys sollen für einen Abend im Quartal alle Filmadaptionen, die Bewertungen, Video-Snippets und Fandoms in den Sozialen Medien ignoriert werden. Tauchen Sie gemeinsam in fabelhafte Geschichten in der gemütlichen Bibliothek des Deutsch-Amerikanischen Instituts ein. Bringen Sie eigene Bücher mit oder leihen Sie welche in der englischsprachigen Bibliothek aus. Egal ob angenehme Hintergrundmusik oder Stille, Sofa, Sessel oder großes Kissen: Für jede*n ist etwas dabei! In Vorbereitung auf den Independence Day (4th of July) wird die Bibliothek in “Red, White and Blue” geschmück t und es gibt ein fes tliches Buffet mit Knabbereien und Drinks.