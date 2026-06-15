Einfach mal in Ruhe lesen. Bei leckeren Getränken und lauter Gleichgesinnten um dich herum.

Genau darum geht's bei unserer Silent Reading Party. Egal, ob du Bücher liebst, oder seit Langem nicht mehr zum Lesen kommst – wir kreieren einen Raum, in dem du mehr als willkommen bist. Und dabei brauchst du nicht mal dein eigenes Buch mitbringen! Wir haben immer ein paar Bücher und Magazine zum Stöbern am Start. Komm einfach vorbei!