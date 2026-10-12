Was liest du gerade? Eine Frage wie aus vergessenen Zeiten. Viele von uns können wohl eher berichten, welche Reels sie in letzter Zeit gesehen haben.

Bei unserer Silent Reading Party ändern wir das! Hier lesen wir gemeinsam und kommen dazu auch ins Gespräch. Wie läuft das Event ab? Nach einem entspannten Ankommen & Schnacken bei leckeren Getränken und Snacks eröffnen wir um 19:30 Uhr mit einem kurzen Impuls zu wechselnden Schwerpunkten. Natürlich haben wir dazu passende Romane dabei, in die du vor Ort reinlesen kannst. Danach gibt es eine gemeinsame stille Lesephase und schließlich nochmal Zeit zum Austauschen bei Vernetzungsfragen und einem Community Game.