Silent Reading

Endlich… Stille in der Bibliothek.

Die Türen haben sich geschlossen – doch nicht für alle. Heute Abend ist es still… trotz vieler Lesebegeisterten, die alle ein Date mit einem Buch ihrer Wahl haben und in andere Welten eintauchen mögen. Gemeinsam und zugleich jede(r) für sich.

Einfach lesen – in ruhiger und entspannter Atmosphäre. Eine Auszeit von der ständigen Reizüberflutung durch Handy, Social Media, Streaming und vielem mehr…

Alles, was du brauchst, ist ein Buch zum Lesen (oder eins aus der Bibliothek). Für Getränke und kleine Snacks ist gesorgt. Es wird im Stillen gelesen. Das Handy ist im Flugmodus.

In den letzten 30 Minuten gibt es die Möglichkeit für gemeinsamen Austausch über Bücher, Lieblingsplätze und sonstige Entdeckungen; alternativ kann bis 21.30 Uhr weitergelesen werden - Alles kann, nichts muss.