Silje Nergaard (NO)

Die mehrfach preisgekrönte norwegische Jazzsängerin und Songwriterin Silje Nergaard veröffentlicht am 4. April 2025 ihr neues, persönliches Album „Tomorrow We'll Figure Out the Rest“ mit exquisitem Kammerjazz und lebendigen Orchesterarrangements.

Dieses zutiefst persönliche Werk ist eine herzliche Hommage an ihre Eltern und eine musikalische Reise, inspiriert von Erinnerungen, gemeinsamen Momenten mit ihrer Familie und Szenen aus ihrem Leben. In ihrem Dezemberprogramm arrangiert sie zusammen mit ihrem Trio auch norwegische und interkulturelle Winterlieder auf der Bühne.